Potenzial per collavuraziun economica vesan omadus

La Svizra vesa grond potenzial en la collavuraziun cun l’Ucraina. Quai ha ditg oz la presidenta da la Confederaziun Simonetta Sommaruga, a chaschun da l’inscunter cun il president ucranais Wolodymyr Selenskyj. Omaduas varts han accentuà il potenzial dad ina collavuraziun cunzunt tar il barat economic, ha communitgà il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun.

La Svizra è en il mument in dals pli gronds donaturs en l’Ucraina è tutga er tar las investiziuns privatas tranter las top tschintg. L’inscunter è l’emprima visita presidiala da la Svizra en l’Ucraina.

Cumbatter corrupziun

La presidenta da la Confederaziun ha tenor communicaziun er ludà las refurmas fatgas enfin uss en Ucraina, che duain cumbatter la corrupziun. La Svizra vegnia er en avegnir a sustegnair l'Ucraina en quest cumbat. Cun in program da cooperaziun per ils onns 2020 fin 2023 vul la Svizra sustegnair vinavant l'Ucraina en ses process da refurma per chattar schliaziuns paschaivlas.

Quatter cunvegnas

Mardi han la Svizra e l'Ucraina suttastritgà quatter cunvegnas.