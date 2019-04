Tenor il barometer da viadis dal TCS daventan il Tessin, il Vallais ed il Grischun adina pli populars sco destinaziun da vacanzas per Svizzers e Svizras.

Pli datiers e meglier: adina dapli Svizzers e Svizras tschernan lur destinaziun da vacanzas tenor quest moto, malgrà che destinaziuns en l'exteriur valan sco attractivas. Surtut il Grischun, il Tessin ed il Vallais tutgan tar ils lieus da vacanzas ils pli preferids dals Svizzers. Ils trais chantuns han ils ultims onns cuntinuadamain pudì augmentar il dumber da giasts da la Svizra.

Il pajais da vacanzas preferì dals Svizzers en l'exteriur resta l'Italia, suandà da la Spagna e dal Portugal. Pers l'attractivitad han dentant destinaziuns influenzadas da l'Islam sco l'Egipta, ils Emirats Arabs e la Tirchia. E quai malgrà che la tema da terror è ida enavos.

Internet adina pli impurtant per planisaziun

Per la planisaziun da viadis, daventa l'internet adina pli impurtant. L'onn passà han 71% dals dumandads inditgà, che infurmaziuns da viadi e segirezza en l'internet sajan impurtantas – quest onn èn quai gia 78%.

En pli è l'internet ina impurtanta funtauna per planisar in viadi. Bunamain 60% dals dumandads han inditgà da planisar in viadi sin basa da commentaris e valitaziuns online.

Barometer da viadi dal TCS Per il barometer èn vegnidas dumandadas 1'000 persunas creschidas che vivan en Svizra per telefon. En pli ha il TCS dumandà online 1'371 commembers dal TCS ch'èn vegnids tschernids per casualitad. L'enquista è vegnida fatga tranter ils 21 da schaner ed ils 11 da favrer.

