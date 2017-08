Svizzer accusà pervi da spiunascha

En la Germania ha la procura publica federala accusà in burgais svizzer pervi da spiunascha. La polizia tudestga aveva arrestà l'um la fin d'avrigl a Frankfurt, el è en arrest d’inquisiziun.

Per incumbensa dal servetsch secret svizzer duai l’um avair spiunà ora l'administraziun da finanzas dal Nordrhein-Westfalen, ed intgins da ses collavuraturs, communitgeschan las autoritads tudestgas.

Il Svizzer vegn suspectà d'esser stà activ per in servetsch secret svizzer almain dal 2011 fin il 2015. Tranter auter duai el avair survegnì l'incumbensa da chattar ora, co che las autoritads da taglia tudestgas cumpran discs cun datas da taglia.

