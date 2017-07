Svizzers èn campiuns mundials en cumprar ovs biologics

Mintga tschintgavel ov cumprà en butias è producì tenor las prescripziuns da bio. Quai malgrà ch'ils pretschs per ovs biologics èn fermamain pli auts.

Tenor ina statistica dals davos tschintg onns custan ovs biologics en media 35% dapli ch'ovs producids a moda convenziunala. Quai scriva l'Uffizi federal per l'agricultura. Pli chars èn ils ovs perquai ch'igl è fitg pretensius da tegnair giaglinas ch'ovan biologic.

Svizzers e Svizras èn però para pronts da pajar dapli per ovs biologics. Tenor il rapport da l'Uffizi federal per l'agricultura èn 80% dals ovs producids per il martgà svizzer stads ovs biologics. Plinavant mussa il rapport che bun 75% da las giaglinas èn Svizra pon ir regularmain en il liber.

