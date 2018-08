A Visp s'inscuntran las Svizras ed ils Svizzers da l'exteriur. In tema impurtant è l'e-voting.

Da quai da 750’000 Svizras e Svizzers vivan en l’exteriur. Passa la mesadad en ils pajais vischins en l’Europa. E quests conburgais hajan giavischs e basegns, dretgs ed obligaziuns, di Remo Gysin. Dapi trais onns è el il president da l'ASO, l’Organisaziun da las Svizras e dals Svizzers a l'ester.

En emprima lingia represchentian el e l’organisaziun ils interess dals Svizzers en l’exteriur. Mo els hajan era l’obligaziun d’infurmar lur commembers davart quai che cura e passa en Svizra. Quai fetschian els cun la «Schweizer Revue» che cumpara sis giadas per onn. Ultra da quai cusseglian els persunas che vulan ir a viver en l’exteriur, e gidan quels che vulan turnar en patria.

In auter punct impurtant saja era da promover ils contacts tranter ils emigrants. E qua gioghia l’atgna plattafurma «Swisscommunity» ina rolla centrala, di Gysin. Perquai mo sco gruppa organisada possian ins era defender ils agens interess e dretgs.

E-voting sco avraporta

In tema che fatschenta la communitad dals Svizzers en l’exteriur gia dapi blers onns, è la pussaivladad da pudair sa participar era da l’exteriur a las votaziuns ed elecziuns en Svizra. Bun 140’000 Svizras e Svizzers che vivian en l’exteriur fetschian oz diever da lur dretg. Mo malgrà ch’i dettia oz la pussaivladad da far quai per correspundenza, na funcziuneschia quai savens betg propi bain, deplorescha Remo Gysin.

Fitg savens vegnan ils documents memia tard u che la brev cun ils cedels da votaziun dovran memia ditg per turnar en Svizra. Sch’ins vul dar a las Svizras ed als Svizzers en l’exteriur ils dretgs politics uschia ch’els pon era vegnir duvrads, lura dovri exnum l’e-voting.

Anc saja quai dentant mo pussaivel en paucs chantuns, ed era mo sco test. L’Organisaziun da las Svizras e dals Svizzers a l'ester pretendia perquai ch’i vegnia uss fatg vinavant. En plirs chantuns sco Basilea e Turitg dettia gronds progress. En auters chantuns dettia dumondas, ed er il Parlament federal haja cumbats per e cunter e-voting.

Petiziun duai far squitsch

Il cussegl da l’ASO, ina sort parlament da las Svizras e dals Svizzers a l'ester, vegn perquai a lantschar quests dis ina petiziun. Quella duai suttastritgar l’impurtanza e l’urgenza che l’introducziun da l’e-voting ha per els.

L'ASO L’ Organisaziun dals Svizzers a l'ester (ASO) represchenta ils interess da las Svizras e dals Svizzers en l’exteriur. Ella infurmescha ils cumpatriots en l’exteriur davart quai che cura e passa en Svizra e porscha ina paletta vasta da servetschs. La ASO vegn purtada da circa 650 associaziuns da Svizzers ed organisaziuns svizras en tut il mund. L’organisaziun ch’è vegnida fundada il 1916 è renconuschida da las autoritads sco portavusch da la tschintgavla Svizra. Tar las incumbensas da l’ASO tutgan sper l’infurmaziun e la cussegliaziun en dumondas giuridicas, da las assicuranzas socialas e da la furmaziun, era offertas sco la revista «Schweizer Revue» ed activitads per giuvens Svizzers en l’exteriur.

