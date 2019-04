Las Svizras ed ils Svizzers han duvrà l'onn passà pli pauca electricitad, e quai malgrà che la populaziun ed er l'economia publica èn creschidas, communitgescha l'Uffizi federal d'energia UVEK. Cumpareglià cun il 2017 è il consum d'electricitad sa reducì per 1,4% sin 57,6 milliardas uras kilowatt. Las 836 uras kilowatt spargnadas correspundan a l'energia che 167'200 chasadas dovran en in onn.

Il motiv per la reducziun sajan dapli effizienza e l'aura. Ils uschenumnads grads-dis da stgaudament èn sa reducids l'onn passà per passa 10%. En Svizra vegn duvrà radund 10% da l'electricitad per stgaudar.

La pli blera energia da l'aua

Cumpareglià cun l'onn avant èn vegnids producids prest 10% dapli electricitad che l'onn 2017. Ovras idraulicas han qua producì passa la mesadad, numnadamain 55,4% da l'energia, ovras nuclearas passa in terz, 36,1% ed autras funtaunas, convenziunal-termicas u regenerablas han producì il rest dad 8,5%.

Las ovras atomaras han producì 25,2% dapli energia che anc l'onn avant, numnadamain 24,4 milliardas uras kilowatt. La raschun saja, che l'ovra atomara Beznau 1 saja puspè vid la rait sur l'entir onn. Plinavant ha l'ovra da Leibstadt pudì producir dapli che avant.

