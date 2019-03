Per 55% dals Svizzers e da las Svizras muntan ils daners il factur da stress numer 1 en lur vita. 61% da la populaziun è schizunt da l'opiniun che lur pussaivladads finanzialas influenzeschian lur bainstar. Quai resulta dal rapport «Global Investor Puls» da l'administratur da facultad american Black Rock.

In ulteriur paradox è tenor il rapport, ch'ils Svizzers teman malgrà in bun sistem da sanadad e prevenziun ch'els n'hajan insacur betg pli avunda daners per la pensiun. Perquai na fai betg surstar che radund dus terzs (69%) da la populaziun svizra spargna per la pensiun.

