Poulet è fitg popular. Dapli vendì èn vegnidas vendidas alas (plus 10%), sco era nuggets e knusperli (plus 1,8%). Entirs u mez poulets èn dentant vegnids vendids 2,9% damain.

Tenor l’Uffizi federal d’agricultura è il consum da charn, cumpareglià cun l'onn 2010, sa reducì per chau per 7% l'onn passà. En tut hajan ils detaglists vendì bunamain 218'000 tonnas products da charn. In minus da 4'000 tonnas cumpareglià cun l’onn avant. Il 2018 è il terz onn en roda nua ch'il consum da charn prenda è sa reducì.

Vinavant popular è poulet

Là è la vendita dal poulet è numnadamain s’augmentada per 1,5% sin bunamain 50'000 tonnas. Brassà-portg, filetta da portg e cotlettas èn damain popular. Totalmain è vegnì vendì 5,9% damain charn-portg. Era charn-vadì è vegnì vendì 6,3% damain e charn-tschut 6% damain, cumpareglià cun l'onn avant. Ma era la liongia da la naziun, la cervelat vegn vendida damain. Il minus è dentant be 0,3%.

