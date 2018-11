Svizzers pajan dapli per cassas da malsauns

En media èn las premias da las cassas da malsauns s'augmentadas per 4,1%.

En media èn las premias da las cassas da malsauns s'augmentadas il 2018 per 4,1%. Quai communitgescha l'Uffizi federal da statistica. L'assicuranza da basa è creschida per 3,7%; la supplementara per 5,3%.

In pli grond augment avevi sulettamain dà il 2011 cun in plus da 5,8%. Senza il stausch da las premias avessan las Svizras ed ils Svizzers gì en media mintga mais 14 francs dapli en bursa.

