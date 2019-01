Il concern dad uras Swatch ha fatg marcantamain dapli svieuta e gudogn l’onn 2018. La svieuta è s’augmentada per bunamain 5,7% sin 8,48 milliardas francs. Sut il stritg resulta in gudogn da 867 milliuns francs. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in plus da bunamain 14,8%. Quai ha communitgà il pli grond producent d’uras dal mund. Er las prognosas per l’onn current sajan positivas.

RR novitads 10:00