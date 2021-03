La Swiss ha fatg l’onn passà ina perdita operativa da 654 milliuns francs pervi da la pandemia. Il volumen da passagiers saja sa reducì per in quart, cumpareglià cun l'onn 2019, scriva la societad aviatica. L'onn 2019 aveva la Swiss anc fatg in gudogn da 578 milliuns francs. Igl è l’emprima giada dapi 15 onns che la Swiss è crudada talmain en las cifras cotschnas.

Mesiras da redimensiunar

Pervia da las cifras nauschas examinescha la Swiss da far redimensiunaments. I vegnia er discutà davart sminuir la flotta. Gia l'onn passà ha la Swiss cumenza cun mesiras per sminuir custs. Entras la fluctuaziun natirala, veglian ins spargnar enfin la fin 2021 enturn 1'000 plazzas da lavur. Er en las etaschas da direcziun veglian ins stritgar 20% da las plazzas.

