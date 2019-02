Far quai vul la fundaziun cun dus instruments. Primo cun porscher a las interpresas cussegliaziun cun in pool d'experts per definir finamiras e strategias per uschia pudair far il pass sin la fiera internaziunala. Secundo cun porscher sustegn finanzial. Per quest intent ha la fundaziun creà ensemen cun las bancas Credit Suisse ed UBS e la segirada Mobiliar in fondo che duai la fin avair a disposiziun 500 milliuns francs.

Tegnair interpresas en Svizra

Bleras interpresas giuvnas cun grond potenzial na chattian betg investiders svizzers e stoppian perquai encurrir las finanzas en l'exteriur, per exempel en la California en ils Stadis Unids. Uschia perda la Svizra innovaziun e plazzas da lavur. Cun porscher ils meds finanzials en Svizra spera la fundaziun da tegnair las interpresas tar nus. Da quai profiteschia lura er l'economia e la plazza da lavur svizra, èn ils iniziants persvas.

RR novitads 12:00