Las persunas han tenor la Swisscom cunzunt engulà datas ch'è sajan betg degnas da vegnir protegidas: nums, adressas, numers da telefon e datas da naschientscha. A quellas datas hajan ins publicamain u sur in commerziant d'adressas uschia ni uschia access. Betg pertutgads sajan però pleds-clav, datas da discurs e pajaments. Per quellas datas haja la Swisscom in sistem da protecziun pli rigurus.

Attent sin il cas saja il gigant da telecommunicaziun vegnì tar ina controlla da rutina.

Access sur partenaris, nagin hackers

Tar las datas n'èn las persunas betg vegnidas sur la Swisscom, mabain sur partenaris da distribuziun. Quels han in access limità a la banca da datas per ch'els possian identifitgar clients, serrar giu u midar contracts. La Swisscom accentuescha ch'i na sa tractia betg da hackers che sajan entrads en il sistem. Las persunas hajan gì access sur il login dals partenaris.

La Swisscom ha reagì immediat e bloccà l'access per las interpresas partenarias. Plinavant veglian ins survegliar pli fitg las interpresas, ed activar in alarm che blochescha l'access pli spert cura ch'ils partenaris fan chaussas dubiusas en la banca da datas. La Swisscom examineschia er pass giuridics envers ils partenaris.

Nagins indizis da donns

I na dettia nagins indizis ch'ils clients hajan patì donns pervia da l'enguladitsch da datas. Ins n'haja ni dumbrà dapli telefons da reclama ni dapli activitads che mainan ad in dischavantatg per ils clients.

Sun jau pertutgà? Sch'ins trametta in SMS cun il messadi «Info» a 444 dat la Swisscom scleriment sche las atgnas datas èn pertutgadas.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Interna Swisscom stritga ulteriuras 700 plazzas

RR novitads 10:00