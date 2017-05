Swisscom na duai betg vegnir privatisada

Il Cussegl naziunal ha refusà ina moziun da cussegliera naziunala Natalie Rickli da la PPS cun 114:55 vuschs. Rickli aveva numnà la situaziun actuala sco betg cuntentaivla. Ella ha argumentà che la Confederaziun possia tuttina restar in ferm acziunari da minoritad tar la Swisscom.

Natalie Rickli è da l'avis che la Swisscom saja memia fixada sin gudogn e ch'ella investeschia memia pauc en las regiuns periferas. Plinavant mainia la posiziun da monopol da la Swisscom tar ina sfalsificaziun da la concurrenza. La Confederaziun saja il medem mument acziunari principal, regulatur e client.

Regiuns periferas n'èn betg profitablas

La ministra da communicaziun, Doris Leuthard ha constatà che questa discussiun vegnia adina puspè pigliada si. Vi da la posiziun da monopol na sa midia dentant nagut, er sche la Confederaziun vendia 2% da las aczias.

La Svizra haja ina buna purschida da basa, di Leuthard. Quai custia insatge. Interpresas che sajan or be sin far gudogn n'investeschian nagut per avrir regiuns periferas. Tras la participaziun da maioritad na vegnia la Swisscom betg restrenschida ed er la concurrenza na vegnia betg impedida.

La Swisscom na vegn er betg partida si

Er vegnì discutà è da parter si la Swisscom en ina societad da la rait publica ed ina firma da servetsch privata. In'incumbensa per examinar ina tala partiziun ha il Cussegl naziunal medemamain refusà cun 161:29 vuschs.

