La Swisscom n'ha pers nagins clients pervi dals disturbis en la rait dal davos temp. E pass giuridics da clients cunter la Swisscom n'aja era betg dà. Quai ha il schef da concern, Urs Schaeppi, ditg ad ina conferenza da medias.

L'interrupziun da la rait ed ils disturbis dals numers d'urgenza, ils 9 da fanadur hajan fatg stremblir el e la Swisscom. Chaschunà ils problems aveva in update en in sistem, lontan dals sistems d'urgenza. Tenor Schaeppi haja lura dà in effect da domino e quel vegnia uss examinà. Quai saja sco da serrar ina via a Berna e quai chaschunia ina colonna a Son Gagl, ha Urs Schaeppi ditg. La Swisscom haja fatg emprimas adattaziuns tar las raits. Vitiers sajan els vid examinar la chaussa e quai ensemen cun experts externs.

