Il terz purschider Salt, è danovamain sa tschentà sin plazza trais davos Swisscom e Sunrise. Quai cun 902 puncts. Cun quai cuntanscha Salt questa giada er la noziun «fitg bun» empè da be «bun» sco anc l'onn passà. Là era er la distanza da Salt tar Swisscom e Sunrise pli gronda. Tar las sutcategorias datti be pitschnas differenzas tranter ils dus emprims. Uschia è Sunrise stà meglier tar la telefonia, Swisscom percunter ha fatg la cursa tar la rait mobila e tar il crowdsourcing. En questas spartas hai era tanschì per la Swisscom da far bun ils puncts per la victoria.

Ils puncts che las interpresas han fatg en las trais categorias

Swisscom

Sunrise Salt Datas (max. 510 puncts)

501 496 473 Telefonia (max. 340 puncts)

328 334 302 Crowd (max. 150 puncts)

144 142 127

Crowdsourcing Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tar il crowdsourcing vegnan lavurs internas surdadas a persunas che n'èn betg sut contract cun la fatschenta. Il meglier exempel èn las communicaziuns da traffic. Ellas vegnan furnidas d'utilisaders voluntaris ed il radio dat simplamain enavant l'infurmaziun.

Ludar lauda il magazin Connect surtut la qualitad da la rait mobila sin ils trajects da viafier. En Svizra saja quella fitg empernaivla, cumpareglià cun ils pajais vischins Germania ed Austria, nua ch'i vegn medemamain fatg il test.

