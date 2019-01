cuntegn

Svizra - Swisscom surpiglia duas partiziuns da Confederaziun

L'Uffizi federal per informatica e telecommunicaziun excorporescha duas partiziuns a la Swisscom. La concurrenza è stada scritta ora publicamain. A moda concreta surpiglia la Swisscom la partiziun da pachets da software ed la software per producir cuntegns per paginas d'internet CMS.