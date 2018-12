Fin uss tutgava la Swisscom Directories SA per 69% a la Swisscom. Cun cumprar da la Tamedia il pachet d'aczias da 31% è la Swisscom uss acziunaria unica da local.ch. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA tenor las communicaziuns da las duas interpresas.

Swisscom surpiglia Swisscom Directories per 100%

La Swisscom ha surpiglià il pachet d'aczias da la Tamedia per 220 milliuns francs.

La basa per l'affar actual era vegnida messa il 2015: Quella giada avevan decis las duas interpresas Swisscom e Tamedia da fusiunar lur plattafurmas da servetsch digitalas local.ch e search.ch sut in tet, numnadamain sut la Swisscom Directories SA.

Swisscom ha realisà opziun da cumpria

Quella giada era er vegnì fixà, che las duas co-possessuras hajan l'opziun, da decider mintgamai fin il 2018, sch'ellas vulan surpigliar il pachet d'aczias da l'autra part e daventar uschia possessura unica da la Swisscom Directories SA. La Swisscom ha uss fatg diever da quella opziun e surpiglia per 220 milliuns (plus mezs liquids betg necessaris per il manaschi) la part da la Tamedia.

L'affar vegnia fatg l'emprim quartal 2019, scrivan las duas interpresas en lur communicaziun en la rait.

