Strusch che la Swisscom haja las concessiuns per las novas frequenzas, veglia ella dar liber la rait, ha ditg il schef da la Swisscom Urs Schaeppi a la conferenza da medias. A partir dal matg duajan ins pudair cumprar ils emprims telefonins cun la tecnologia da 5G. Per ir en l'internet cun 5G dovri dentant in abunament spezial – per regla 10 francs pli char ch'ils abunaments normals.

5G n'è betg 5G

La Swisscom differenzieschan tranter «5G-wide» (lad) e «5G-fast» (svelt). Il 5G lad è ina versiun pli plana dal 5G. Quel va sin sumegliantas frequenzas sco il 4G, è dentant in toc pli spert (fin 2 Gbit/s). La versiun lada duessi dar en vastas parts dal pajais.

Il 5G propi spert datti il cumenzament be var en 60 lieus en Svizra. En Grischun vegn quai ad esser a Cuira, Domat, Tavau, San Murezzan ed a Malix. La Swisscom veglia lura extender quella rait pass per pass. Per l'internet propi spert vegnan duvradas las novas frequenzas da telefonia.

L’emna passada aveva Sunrise prendì en funcziun lur rait da 5G en 150 lieus svizzers.

