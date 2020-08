Tar in test positiv survegnan pazientas e pazients in code spezial. Quel pon els inditgar en la SwissCovid-App da la Confederaziun. Quel code duai pussibilitar il «contact tracing».

In terz da quels codes na vegnian dentant betg duvrads. L'Uffizi federal da sanadad BAG ha confermà oz in rapport da la gasetta «NZZ». Per questa discrepanza dettia diversas raschuns. Uschia saja voluntari d’inditgar il resultat en la app. Pussibel saja er che pazients han manchentà d’avair fatg quai entaifer 24 uras u pers il code. Er pudess il persunal da contact-tracing avair generà codes per motivs da scolaziuns.

