Sin SwissLeaks vegnan las annunzias tractadas a moda anonima, scriva l'organisaziun Campax che ha fundà la plattafurma. L'equipa consista da radund 30 persunas tranter auter er da Rudolf Elmer, il whistleblower da la banca Julius Bär.

Las indicaziuns che vegnan fatgas tar SwissLeaks vegnan sco emprim examinadas d'in team, mess ensemen per quest cas. Tut tenor vegn era anc discurrì cun l'infurmant per sclerir tschertas chaussas. Suenter dat il team d'experts vinavant ina proposta ad in gremi che consista da commembers dal cussegl da suprastanza, in advocat ed in gestiunari. Quest gremi decida lura co i vegn ì vinavant.

SwissLeaks saja avert per tut ils temas che pertutgan la Svizra ed era per quels che hajan ina relaziun directa cun la Svizra.

