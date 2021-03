Lubientscha per vaccin da Johnson & Johnson

L'autoritad svizra per medicaments Swissmedic dat glisch verda per il vaccin cunter il coronavirus da Johnson & Johnson. La lubientscha vala per vaccinar persunas creschidas davent da 18 onns ed ella è limitada temporarmain, scriva Swissmedic.

Cun quai èn enfin ussa trais vaccins lubids en Svizra. Gia la lubientscha han ils vaccins da Pfizer/Biontech e da Moderna. La dumonda d'Astra-Zeneca vegnia il mument anc examinada.

Il vaccin da Johnson & Johnson ha intgins avantatgs envers ils dus vaccins che vegnan gia sprizzads. Ins po magasinar el plirs mais en frestgeras normalas, ed el custa er pli pauc ed i dovria be ina dosa dal vaccin.

La Svizra ha desistì d'empustar

Il mument na saja dentant betg previs da duvrar quest vaccin en Svizra. Sco quai che l'Uffizi federal da sanadad ha infurmà, n'haja la Svizra betg empustà quest vaccin. La raschun saja ch'il producent pudess furnir quel pir en il decurs da l'atun. Ultra da quai saja quest vaccin pli pauc effectiv ch'ils vaccins da Moderna e Pfizer/Biontech.

Anc betg decidì ha Swissmedic davart la dumonda dad Astra-Zeneca. Da lez vaccin ha la Confederaziun empustà circa 5 milliuns dosas.