Malgrà perditas da 25 enfin 30 pertschient entras la crisa da corona desista il traffic public d’augmentar ils pretschs per il 2021. Quai ha communitgà oz Alliance Swisspass.

A medem temp metta la branscha sin differentas mesiras per far pli attractiv la purschida. Clientas e clients possian en l'avegnir per exempel er cumprar in abunament general mensil senza stuair avair in abunament da mesa taxa. Plinavant survegnan giuvenils sut 25 onns in rabat da 500 francs sin il abunament general. Per studentas e students sur 25 vegni dentant pli char dad ir cun il traffic public. Da nov ston quellas e quels er pajar il pretsch regular per in abunament general.