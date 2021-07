Sa cunvegnids ad in GAV da crisa

Tancar aviuns, chargiar valischs, spedir sgols – tut quai fa il persunal a terra da Swissport. Uss èn ils impiegads da Swissport sa cunvegnids cun la direcziun sin in nov contract da lavur collectiv. Qua sa tractia dentant d'in GAV da crisa, sco ils sindicats Avenir e quel dal persunal dals transports SEV han declerà. Il favrer era ina proposta da la direcziun da Swissport vegnida refusada dals impiegads.

Quest contract vala per nov mais, retrospectiv dapi il prim da zercladur enfin la fin da favrer 2022. Uschia duain ils partenaris socials survegnir dapli temp per sa cunvegnir ad in contract a vista lunga. Avant in'emna ha il persunal a l'eroport da Genevra fatg chauma pervi da quai.