L'Uffizi federal da topografia Swisstopo ha lantschà ina nov'applicaziun da chartas e geodatas per telefonins e tablets. Quella cumbinescha las chartas svizras cun infurmaziuns supplementaras sco vias da viandar e da velo – sco era indicaziuns per il sport d'enviern e chartas per il traffic da sgol.

La nova app mussia tuttas indicaziuns en la stgala da 1:10'000 fin 1:1 milliun, chartas da l'aria, chartas per sgular e chartas istoricas, scriva l'uffizi federal. Plinavant pussibiliteschia l'app er da planisar e registrar turas.

Cun l'app da Swisstopo possian ins mussar la posiziun directa. Plinavant sajan da chattar coordinatas ed indicaziuns d'autezza dal lieu actual.

Ina Tagesschau dal 2017 sur da Swisstopo: