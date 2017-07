Syngenta fa 13% damain gudogn

Il concern d'agrochemia Syngenta ha gudagnà il prim mez onn dal 2017 13% damain. Sut il stritg è sa resultà in gudogn da 928 milliuns dollars. Avant in onn èsi anc stà ina milliarda. Syngenta appartegn da nov al concern chinais ChemChina.

Motiv per il gudogn pli pitschen èn tranter auter ils custs per la restructuraziun. Sur tut tar expensas pli autas en connex cun plans da participaziun da collavuraturs en connex cun la vendita d'ina sparta per plantas utilas, sco Syngenta ha communitgà. La svieuta da Syngenta è sa sbassada per 2% sin 6,9 milliardas dollars.

Bain hajan els pudì mantegnair la svieuta malgrà cundiziuns grevas en Europa, l'Africa e l'Orient Central sco era en l'America dal nord. En l'America latina saja la svieuta dentant sa sbassada massivamain. Là pateschia la branscha da pretschs fitg bass per materias primas. Plinavant sajan ils magasins en Brasilia fitg plains, sco i ha num en la communicaziun.

Durant l'emprima mesadad da l'onn è Syngenta ì en mauns chinais. Sut il nov possessur ChemChina vul Syngenta extender sia posiziun ferma en la branscha da la protecziun da plantas e daventar in ferm numer trais tar la producziun da semenza.

