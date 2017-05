Syngenta vegn uss definitivamain chinais

Il concern d'agrochemia basilais Syngenta daventa definitivamain chinais. Suenter lungas tractativas han ils acziunaris da Syngenta acceptà l'offerta dal concern statal ChemChina.

Passa 80% dals acziunaris da Syngenta èn pronts da ceder lur aczias a ChemChina. La quota minimala ch’è er stada ina da las cundiziuns per la surpigliada munta a 67%. Quai han communitgà ils dus concerns.

ChemChina cumpra il concern svizzer per 43 milliardas dollars. La fusiun duaja proximamain esser terminada. ChemChina cumpra il concern svizzer per 43 milliardas dollars. Entant ston anc pliras cumissiuns da concurrenza dar lur consentiment per la surpigliada.

