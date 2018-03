Dronas civilas conquistan il spazi d'aria. Per proteger la populaziun dovri reglas pli cleras, quai pretenda il TA-Swiss, il center per l'evaluaziun da las decisiuns tecnologicas en in rapport.

En spezial stoppia l'expressiun «drona» vegnir definida cleramain. Per differents models da sgular, dovria er differentas reglas. Vitiers duai vegnir endrizzà in sistem naziunal per registrar ed identifitgar las dronas civilas. Per la scolaziun da pilots da dronas dovria plinavant er reglas.

In'ulteriura recumandaziun prioritara dal rapport da TA-Swiss è gia en realisaziun. Uschia ha la controlla dal traffic aviatic, Skyguide gia annunzià dad endrizzar in sistem da management per il traffic da dronas civilas. Uschia duai esser pussibel dad avrir il spazi d'aria per l'economia cun dronas.

Da stgaffir in tal «U-Space» u UTM (Unmanned Traffic Management) vegn medemamain cusseglià da TA-Swiss, per che la segirezza dals utilisaders d'in tal spazi saja dada. Quai valia en spezial per ils cas che la drona è ord vista dal pilot. Tals sgols sajan l'interess principal da l'economia cun dronas, damai ch'ellas pussibiliteschan bleras utilisaziuns.

En Svizra vegnan vendidas ad onn radund 22'000 dronas, passa 100'000 da quests vehichels sgolan gia enturn en Svizra.

RR novitads 11:00