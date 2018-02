Sch’ins plantass tut la plazza federala cun bostga, lura correspundess quai a la quantitad da bostga ch'i dovra mintg'onn per il palpiri en il parlament. Cun tablets duain ins en futur spargnar palpiri: Il cussegl dals chantuns fa il test.

Per el è il monitur dal tablet memia pitschen per pudair lavurar inandretg.

Ils 6,8 kilograms documents da palpiri ha Martin Schmid transfurmà sin in tablet. Dal tut na persvada quai dentant betg. Il monitur saja simplamain memia pitschen, di il cusseglier dals chantuns grischun.

Il monitur e simplamain memia pitschen.

Però Martin Schmid vesa era avantatgs da lavurar digital empè da cun palpiri. Per exempel saja – grazia a la funcziun da tschertgar digital – fitg simpel da chattar ils dretgs documents. Era saja la funcziun da far notizias, sumeglianta e gist uschia pratica sco cun il palpiri. Cun in rispli spezial possian ins scriver sin il tablet ed uschia sajan las notizias gista digitalisadas.

E sch'il monitur na fiss betg uschè pitschen, lura fiss il socialdemocrat direct pront da desister sin palpiri. La soluziun stoppia però esser almain uschè buna. Quai saja er il resun dals auters collegas dal parlament che fan il test cun il tablet.

Cuntrari a Martin Schmid ha Stefan Engler decis da betg far il test.

Jau surlasch il test als auters e sche la versiun digitala vess da persvader poss jau anc adina midar.

El spetgia pli gugent fin ch’ins haja ina soluziun che persvadia. Per il mument n'haja il cusseglier dals chantuns dal PCD betg l’impressiun ch'el possia lavurar pli effizient cun il monitur empè cun palpiri.

