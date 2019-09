Las duas chombras dal Parlament federal èn perina che geniturs duain pudair far pli autas deducziuns da la taglia per la tgira externa da lur uffants. Dispitaivel resta la dumonda, schebain er quels geniturs duain pudair profitar che guardan sezs dals uffants.

Il Cussegl naziunal ha decidì cun 98 cunter 90 vuschs dad auzar las deducziuns generalas per uffants tar la taglia federala dad oz 6'500 sin 10'000 francs. Ina maioritad dal cussegl ha chattà ch'ina distgargia be per la tgira externa dad uffants saja malgista.

Gistadad sociala

I giaja qua per gistadad sociala, ha ditg il pledader da la cumissiun, Marcel Dettling da la PPS (SZ). Er quels geniturs che guardian sezs dals uffants hajan custs pervi dals uffants ed er els duain perquai vegnir distgargiads. Guardar dals uffants saja ina lezia pretensiusa e da gronda responsabladad. Tgi che surpiglia quella e desistia d'ina lavura pajada, haja il dretg sin sustegn, ha argumentà Leo Müller da la PCD (LU).

Betg tut las famiglias profitassan

Cunter auzar las deducziuns generalas eran s'exprimidas las partidas PLD, PVL, PS ed ils verds. I na giaja qua betg per politica da famiglia, mabain per l'iniziativa per persunas qualifitgadas, ha ditg Daniela Schneeberger da la PLD (BL). Las deducziuns socialas e quellas per effectivs custs per canortas na dastgian betg vegnir maschadads.

Prisca Birrer-Heimo da la PS (LU) ha fatg attent, che la gronda part da las famiglias na paja gnanc taglia federala, perquai ch'ellas na cuntanschian betg il nivel d'entradas decisiv. Quellas famiglias stuessan vegnir stgargiadas cun autras mesiras sco per exempel cun reducir las premias da las cassas da malsauns. E perquai saja er giustifitgà da restrenscher l'augment da las deducziuns sin la tgira externa.

Il Cussegl dals chantuns aveva refusà las deducziuns generalas pli autas per uffants. El sto uss anc ina giada tractar questa fatschenta. Perina èn las duas Chombras gia che geniturs che tramettan lur uffants en ina canorta u tar ina mamma dal di, pon trair giu da la taglia federala enstagl dad oz fin 10'100 francs en futur fin 25'000 francs.

RR novitads 12:00