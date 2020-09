Taglia per interpresas

Il chantun Sutsilvania resta ord vista da la taglia per interpresas il pli bunmartgà chantun en Svizra. Cun bunamain 60% da las vuschs ha il suveran da la Sutsilvania approvà da reducir la taglia sin gudogn da 6 sin 5,1%. Tenor in studi da BAK Economics ha la Sutsilvania uschia schizunt sin l'entir mund il pli bass pe da taglia per interpresas, anc avant Hongkong.

La raschun per questa midada è il project da taglia naziunal (STAF). Cun quel era il privilegi per firmas internaziunalas tar l'imposiziun da taglia vegnì abolì.

Ord l'archiv da SRF: