Taglia: Pli pauc sin entradas – dapli sin chapital

Distgargiar las entradas da la taglia e far pajar dapli taglia sin chapital, quai pretendan ils giuvens socialists cun lur iniziativa da 99%. Oz ha la Juso preschentà sia iniziativa dal pievel sin la plazza federala a Berna.

Tut tgi che lavuria, stoppia pajar taglia sin entradas. Acziunaris gronds perencunter survegnian tschains e dividendas or dal chapital cun laschar lavurar lur daners per els, argumentescha la Juso. Davent d'in import liber ch'è da fixar legalmain vul ella perquai imponer il chapital per 1,5 giadas pli fitg cun taglia che las entradas da lavur.

Cun las entradas supplementaras vul la Juso distgargiar pajas mesaunas e pitschnas e sustegnair l'assistenza sociala. Per exempel cun sustegnair canortas d'uffants u cun reducziuns da premias. Il pertschient il pli ritg da la populaziun duai esser pertutgà da l'iniziativa, fertant ch'ils ulteriurs 99% profiteschian.

Sistem economic periclitescha democrazia

La presidenta da la Juso, Tamara Funiciello crititgeschia in sistem economic che valiteschia pli ferm las prestaziuns ed ils basegns da be in pertschient da la populaziun che dals 99 pertschient restants. In tal sistem tegnia bleras persunas en la paupradad e pericliteschia la democrazia.

Cusseglier naziunal, Samuel Bendahan (PS/VD) ha ditg en ses pled ch'i na saja betg gist, ch'ina persuna che gudogna 1'000 francs cun lavurar stoppia pajar dapli taglia ch'ina persuna che gudogna 1'000 francs be perquai ch'ella posseda gia dapli daners.

L'iniziativa è vegnida publitgada en il Fegl uffizial federal. Ils iniziants e las iniziantas han temp enfin ils 3 d'avrigl 2019 per rimnar las 100'000 suttascripziuns necessarias.

