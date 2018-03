Il pli grond concern da medias privat, Tamedia ha pudì augmentar il gudogn il 2017 per 39% sin 170,2 milliuns francs. Quai grazia ad effects spezials, ha communitgà Tamedia. Activitads digitalas survegnian adina dapli muntada.

La raschun per l'augment da 39% sajan cunzunt effects spezials. Percunter saja la svieuta sa reducida per bunamain 3% sin bun 974 milliuns francs. Cunzunt las entradas da reclamas da las medias stampadas sajan sa reducidas per 35 milliuns francs cumpareglià cun l’onn passà. La dividenda duaja vinavant muntar a 4 francs e 50.

