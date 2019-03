Il concern da medias Tamedia ha fatg l'onn passà in gudogn da 129,5 milliuns francs. Quai è in minus da 24% cumpareglià cun l'onn avant. La raschun per quest svilup saja, che Tamedia ha pudì vender marcantamain pli pauc reclama stampada. Ultra da quai ha il concern da medias stuì far il 2018 ina correctura da la valur pervi dal concurs da Publicitas.

La svieuta percunter è creschida sin 1,01 milliarda francs. Quai è in plus da 3,7%. Plinavant ha Tamedia annunzià dad investir 30 milliuns en il svilup digital da medias ch’ins sto pajar.

