Tamedia sto restructurar las redacziuns

La chasa editura Tamedia reagescha sin damain entradas da reclama - ella restructurescha las redacziuns da sias 17 gasettas quotidianas e da la dumengia.

Perquai che las entradas da reclama èn sa sminuidas fermamain, sto la chasa editura Tamedia restructurar las redacziuns da sias gasettas. Sco il pledader Christoph Zimmer ha ditg envers SRF, haja la Tamedia fatg il 2017 ina sperdita da 15% tar las entradas da reclama. Tenor ina communicaziun da medias da la mesemna duai la restructuraziun succeder senza desditgas da plazzas da lavur.

Duas redacziuns en la Svizra tudestga e franzosa

En la Svizra tudestga e franzosa vegni a dar duas novas redacziuns da la Tamedia che vegnan a manar ensemen in post da retschertga. Per Berna, Losanna e Turitg èn previs centers da cumpetenza. Las duas redacziuns vegnan a furnir la gronda part dals artitgels per las 17 gasettas. En ils centers da cumpetenza vegnan lura per part era scrits artitgels pli specifics per ils singuls products.

Sco schefredactur per la redacziun da la Svizra tudestga ha la chasa editura Tamedia elegì Arthur Rutishauser. El resta dasperas era schefredactur da la «SonntagsZeitung». La redacziun da la Svizra franzosa vegn a surpigliar la schefredactura da «Le Matin Dimanche», Ariane Dayer. Judith Wittwer surpiglia da Rutishauser la plazza da schefredactura dal «Tages-Anzeiger».

