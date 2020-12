1'080 persunas hajan prestà lavur gratuita, intermediada da Caritas, annunzia la «Sonntags-Zeitung». Quai sajan 30% dapli ch'avant in onn. Els hajan prestà 1'600 emnas da lavur gratuita, in plus da 45% cumpareglià cun l'onn avant. Normalmain pudeva la Caritas ademplir mintgamai 70% da las dumondas da purs en las stretgas, il 2020 saja quai stà 90%, pia in onn da record.

Gidar e far insatge raschunaivel

Sco raschuns numna la gasetta ina gronda prontadad da sa gidar en vista a la pandemia e che la glieud n'haja per part betg pudì viagiar en l'exteriur. Blers sajan restà en Svizra e hajan vulì prestar insatge che fa senn. Els hajan gidà cun bajegiar saivs, han gidà da tgirar pastgiras, han gidà da far or l'uigl e far fain sco era da far chaschiel.

Ord l'archiv

Passentar las vacanzas da stad sin in bain puril. Quai fa ina dunna dal chantun Argovia cun ses figl gia dapi plirs onns tar ina famiglia purila en Lumnezia.