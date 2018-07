Ina racolta bler pli gronda vegni surtut a dar tar la maila da far most.

La racolta da la maila da far most per exempel vegnia probabel ad esser per passa 80% sur la media dals ultims 4 onns, communitgescha l'uniun da pumicultura.

La perioda da setgira actuala muntia però dapli lavur per ils producents. Sche quella haja la finala influenza sin la quantitad da la racolta, sa mussia però pir pli tard. La racolta da la puma tumpriva cumenza quests dis.

L'onn passà han ils producents da puma anc gì da cumbatter cun la schelira.

