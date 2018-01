Tantas novas dunnas en l'armada Svizra sco anc mai

L'armada Svizra ha recrutà l'onn 2017 tantas dunnas sco anc mai. Sco il «SonntagsBlick» rapporta sajan 250 novas dunnas s'annunziadas.

Quai sajan radund 35% dapli che anc l'onn avant e bun il dubel da l'onn 2015, uschia la gasetta «SonntagsBlick». Tenor experts muntian quellas cifras ina vieuta da tendenza. Anc uss en las dunnas en l'armada Svizra dentant ina minoritad, la quota muntia 0,7%.

Sursiglir cuntegn supplementar Quotas en l'exteriur En auters pajais è la quota da dunnas tar il militar pli auta ch'en Svizra. En Germania munta la quota 12%. En la Svezia schizunt 18%.

Quella vieuta vegnia rinforzada da differents facturs: Per l'ina saja l'interess per la politica da segirtad creschida e per l'autra sa sprovia l'armada intensivamain da recrutar dunnas. Cu las dunnas vegnian maiorenas, survegnian ellas in invit tar in di d'infurmaziun.

Radund la mesadad da las dunnas che fetschian servetsch militar, fetschian ina scolaziun da cader.

