Tants cunfinaris sco anc mai

Entant che la migraziun en la Svizra sa reducescha, crescha il dumber da cunfinaris cuntinuadamain. Cun 322'000 persunas ha il dumber da cunfinaris cuntanschì in nov record la fin da zercladur.

Cumpareglià cun il segund quartal da l'onn passà è quai in augment da 3,5%, communitgescha l'Uffizi federal da statistica. Cun in plus da 5,3% noda il Tessin il pli grond augment. Ils passa 65'000 Frontalieri correspundan entant a passa in quart da tut ils occupads en il chantun.

Regiun dal lai da Genevra resta in magnet

Er la regiun dal lai da Genevra restain magnet per emploiads cun dimora a l’exteriur. Qua è il dumber dals cunfinaris creschì per 4,1%. Cun radund 120’000 persunas occupescha la regiun passa in terz da tut ils cunfinaris en Svizra.

