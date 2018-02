L'intervenziun dal Cussegl federal tar la tariffa dals medis Tarmed ha laschà crudar ils pretschs l'entschatta da l'onn. ll schaner èn ils pretschs da consuments sa reducids per 0,1% cumpareglià cun il december.

L'intervenziun dal cusseglier federal Alain Berset tar la tariffa da medis Tarmed ha in effect.

Tenor l'Uffizi federal per statistica è quest svilup surtut d'engraziar als pretschs per tractaments ambulants en ils ospitals. Quels èn numnadamain crudads per bunamain 5%, cun la midada da las tariffas ch'è ida en vigur il 1. da schaner 2018.

La stad passada aveva il Cussegl federal decidì da scursanir las indemnisaziuns per medis spezialisads ed en ils ospitals. Quai suenter ch'ils partenaris da tariffa n'eran betg vegnids da sa cunvegnir.

Franar ils custs da sanadad

Ils pertutgads - ospitals sco era medis - avevan crititgà il Cussegl federal per questa intervenziun tar las tariffas Tarmed. Tenor il cusseglier federal Alain Berset pon ins uschia spargnar 470 milliuns francs. Las cassas da malsauns dentant avevan avertì che l'effect da spargn vegni ad esser bler pli pitschen.

