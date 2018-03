Las tariffas per il diever da la rait d'electricitad vegnan il 2019 danovamain sbassadas. In tegnairchasa da quatter persunas paja ad onn anc 45 francs.

Tariffa per il diever d'electricitad vegn sbassada

Il gestiunari da la rait d’electricitad Swissgrid ha annunzià da sbassar las tariffas per il diever d'electricitad per il 2019. In tegnairchasa da quatter persunas paja lura mo pli 45 francs. Il 2018 è la tariffa anc tar 52 francs.

Tariffa Cun questa tariffa per il diever da la rait cuvra Swissgrid las expensas per la purschida dal sistem sco era prestaziuns da Swissgrid en connex cun il diever.

Il motiv per sbassar la tariffa saja, ch'ils custs da gestiun sa sminueschian. Sco ch'ils pretschs per l'electricitad vegnian a sa sviluppar n'ha Swissgrid anc betg communitgà. Las emprimas prognosas pudessi dar davent da la mesadad da l'onn.

