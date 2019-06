Ils affars online prospereschan ed uschia crescha era la fulla da pachets. La Posta Svizra sto ils proxims onns investir dapli che 200 milliuns francs per pudair dumagnar la fulla da pachets chaschunada tras ils affars online.

Nus vulain auzar levet ils pretschs per pachets.

Quai ha el ditg a la «NZZ da la dumengia», senza dentant far indicaziuns pli exactas.

L'augment planisà pertutga dentant betg las tariffas per pachets dals consuments, mabain las tariffas per pachets da clients d'affar. Interpresas da spediziun sco Zalando ed Amazon tramettan sur onn per part milliuns da pachets. E quant bler ch'il singul consument stuess surpigliar da quest augment dal pretsch per pachet, decida la finala mintga firma sezza.

Per cumparegliar, la Posta britannica ha augmentà avant curt ses pretschs per pachets per var 4%.

