Consumentas e consuments dad e-cigarettas duain er pajar ina taglia sin il tubac en il futur. Quai prevesa la revisiun parziala da la lescha davart la taglia sin il tubac. Il Cussegl federal ha deliberà mesemna il sboz.

La taglia duai resguardar che las cigarettas electronicas han in pli pitschen potenzial da far donns ed esser pli bassa che per las cigarettas da tubac classicas. Vitiers duai dar ina taglia pli auta per e-cigarettas ch'ins fima sulet ina giada – che per quellas reutilisablas. Quai en vista a la protecziun da la giuventetgna.

La taglia per e-cigarettas che vegnan reutilisadas duai muntar a 20 raps per milliliter liquid cun nicotin. Tar e-cigarettas per il diever unic munta la taglia proponida ad in franc per milliliter liquid – independent da la cumpart da nicotin.

Il Cussegl federal quinta cun entradas supplementaras annualas da var 13,8 milliuns francs.

