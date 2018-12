Actualmain è il Cussegl federal vi da l'elavuraziun dad ina lescha per registrar dronas. Quella duai stgaffir ina basa per in traffic da dronas segir. L’incumbensa era vegnida in settember dal parlament – e quel era seguì ad ina moziun correspundenta dal cusseglier naziunal Martin Candinas (PCD/GR).

Il center da segirezza da sgol Skyguide surpiglia gia quest onn da survegliar intginas dronas cun in servetsch automatisà per reducir il privel ch'ellas collideschan cun eroplans.