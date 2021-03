La svieuta è sa reducida il 2020 per 1,1 pertschient, sin ina milliarda francs - sco il terz grond purschider da func mobil en Svizra ha communitgà. Il gudogn avant amortisaziuns saja cun var 410 milliuns francs per passa 3% pli bass ch'il 2019. Motiv per quest svilup saja tranter auter er la pandemia da corona.

Plinavant ha Salt annunzià che Marc Furrer duai daventar nov president dal cussegl d'administraziun. Furrer è stà tranter auter president da la Cumissiun federala da communicaziun. Furrer duai succeder a Xavier Niel, che vegn dentant a restar en il cussegl d'administraziun.