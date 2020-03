En media 500 telefons per di

Tut en tut han voluntaris manà 181'572 discurs l'onn 2019. Quai èn 4% dapli che l’onn avant, sco l’associaziun «il Maun offert» annunzia.

Vinavant hai num che marcantamain daplirs hajan tschertgà agid via l’internet. Il contact online, pia da scriver en il chat u da scriver mails è creschì per 35% sin 9'303. Da quai èn dus terz sin chat ed in terz sin contact da mail. Cunzunt giuvens creschids e giuvenils tschertgian il contact online.

Giuvens na telefoneschan betg gugent

Var 22% da las persunas che tschertgan contact via online èn sut 18 onns, 40% èn tranter 19 e 40 onns. La pli gronda cumpart da las persunas che telefoneschan èn tranter 41 e 65 onns. Quai che croda era en egl è che 62'000 umens han ristgà da telefonar al numer 143. Quai èn 13% dapli che l'onn 2018.

Il pli savens è vegnì discurrì al telefon da problems psichics (24%), lura suondan problems dal mintgadi (21%). Sin plaz trais èn discurs en connex cun solitariadad (10%). Ils blers che han telefonà vulan restar anonim.

