La midada sin la telefonia IP en las regiuns alpinas, quai communitgescha la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna. Dapi il 2018 ha la Swisscom modernisà la tecnologia da telefonar en regiuns perifericas.

La Swisscom ha transfurmà la telefonia tar var 300 manaschis d’alp e chamonas. Er involvids èn stads la Societad svizra d'economia alpestra, il Club alpin svizzer e Chamonas svizras, sco la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna scriva.

L'electricitad mancava

Per pudair duvrar la telefonia IP basegni in provediment electric. Blers manaschis d’alp e chamonas da culm avevan dentant ina colliaziun nunsuffizienta u insumma nagina cun la rait electrica. En il rom dal project han passa 300 bajetgs survegnì in provediment electric independent da la rait.

