Svizras e Svizzers vulan far diever pli savens dal velo, e-bike, e-scooter ubain ir a pe u cun l'agen auto per cuntanscher il lieu da lavur. Quai demussa ina retschertga da l'interpresa da cussegliaziun Deloitte Svizra. La raschun saja la tema ch'ins possia s'infectar cun il virus en il traffic public.

Dapli traffic da velos e peduns en citads

Uschia planisescha radund in quart dals dumandads da desister suenter la crisa da corona pli savens dals meds da traffic publics. Radund in terz dals dumandads vulan ir pli savens a pe u lura cun velo ed e-bike. Gist en las citads vegn uschia spetgà ch'il traffic da velos e peduns vegn a crescher en futur. Deloitte scriva ch'i dettia gia pretensiuns per ina meglra infrastructura da peduns e velos.

Dapli giuvens drovan l'auto

Da l'autra vart mussa il studi dentant er, che gist giuvens vegnan a duvrar pli savens l'agen auto. Mintga quarta persuna dumandada (26%) sut 30 onns vul far diever en futur pli savens da l'auto e stgars 30% dals giuvens vulan duvrar pli savens il töf. En quest connex pudess er la pretensiun suenter road-pricing daventar realitad, per uschia regular il traffic motorisà individual en las citads.