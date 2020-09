Ils cas da maltractament e violenza capitan tenor il rapport savens en las chasas d'attempads, però er a chasa. Blers dals cas restian en il zuppà.Savens sajan las persunas da tgira u ils confamigliars surchargiai.

Per da quests cas dettia quai bain offertas d'agid, tenor il Cussegl federal ston quellas però effectuar dapli. El cusseglia perquai betg mo da cumplettar datas statisticas, mabain er dad intermediar dapli savida davart il tema, tranter auter er durant la scolaziun.

Basegn d'in plan da prevenziun vegn examinà

Plinavant stoppian las persunas da tgira ed ils confamigliars vegnir distgargiads. Aifer in onn duai il Departament federal da l'intern uss giuditgar ensemen cun ils chantuns ed ils posts responsabels, sch'i dovra in plan da prevenziun communabel.

Plinavant vul il Cussegl federal examinar in obligatori d'annunzia per persunas, ch'han regularmain contact cun attempads, analog a quel per la protecziun dals uffants.