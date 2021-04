Lavurar era suenter la pensiun – quai è gia ozendi il fatg per in terz dals umens ed in quart da las dunnas.

Concret eran quai il 2019 radund 190’000 persunas en Svizra, hai num en ina retschertga da l’assicurader da vita Swiss Life. Quai saja in augment da var 75 pertschient cumpareglià cun avant dus decennis. La retschertga sa basa sin cifras federalas.

Da las var 1’500 persunas tranter 55 e 70 onns dumandadas en la retschertga – po radund la mesadad sa metter avant da restar en la professiun suenter la pensiun. Las cundiziuns stoppian dentant esser bunas, scriva la Swiss Life. Quai vul dir sche la sanadad permetta da far quai, sch’il patrun stima la lavur e sch’il clima da lavur è bun. In quart da las persunas inditgescha da lavurar vinavant per motivs finanzials.

Era differenzas tenor professiun

Lavurar era suenter la vegliadetgna da pensiun vegn cunzunt en dumonda per persunas cun lavur independenta, per purs e puras e per persunas che mainan fatschentas, sco i ha num en la retschertga. Pli pauc prontezza da lavurar era suenter la pensiun mussan persunas che lavuran en biros, en la vendita, en la tgira e tar mastergnants.